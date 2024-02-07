خبير اقتصادي: فتح السوق السعودية أمام الفراولة قرار مبشر بزيادة الصادرات

أعلنت وزارة الزراعية المصرية قبل يومين عن فتح السوق السعودية أبواب استيراد المحاصيل الزراعية، ومن بينها محصول الفراولة، مؤكّدة أنَّ الفراولة المصرية بدأت في الدخول إلى السوق السعودية خلال هذا الأسبوع، بعد قامت السعودية برفع قيود استيراد الفراولة من مصر‬، وذلك اعتبارا من الخميس 1 فبراير.

فتح السوق السعودية أمام الفراولة المصرية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إنَّ فتح السوق السعودية أمام الفراولة المصرية هو قرار مبشر بزيادة الصادرات المصرية، لأن هذه السوق مهمة جدًا نظرًا لقرب مسافتها من مصر، كما أنَّ محصول الفراولة له أهمية اقتصادية كبيرة للمزارعين والدولة على حد سواء، لما له من عائد وهامش ربح مرتفع، وقيمة تصديرية عالية أكثر من المحاصيل الأخرى.

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن» أنَّ محصول الفراولة أو الذهب الأحمر يوفر فرص عمل كبيرة على مدار مراحل الإنتاج، ومؤخرًا تم التوسع الأفقي في زراعة محصول الفراولة، وذلك عن طريق زيادة المساحة المزروعة والتوسع الرأسي، عن طريق زراعة أصناف أكثر تبكيراً وإنتاجية عن سابقتها، وتساعد الظروف المناخية في مصر على زراعة محصول الفراولة وتصديره.