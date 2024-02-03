هيئة الدواء تحذر من طريقة تخزين تلك العلاجات

أصدرت هيئة الدواء تقريرًا رسميًا خاصًا بأهمية حفظ الأدوية في الغلاف المخصص، وخصوصًا الأدوية المخزنة في غلاف قصدير، لافتة إلى هذه الأدوية حساسة للضوء.

برنامج تدريبي خاص بالممارسات الجيدة للتصنيع

وأعلنت هيئة الدواء، عن فتح باب التسجيل برنامج تدريبي خاص بالممارسات الجيدة للتصنيع (المستوى الأساسي)، لافتة إلى أن البرنامج إلى التعريف بمبادئ اشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية؛ طبقا لأحدث المراجع العالمية، وبما يتماشى مع المعايير والإرشادات العالمية الخاصة بمبادئ التصنيع الجيد مقدمة للصيادلة حديثي التخرج وحديثي التعيين بمصانع الادوية.

بدء انعقاد البرنامج التدريبي الأسبوع القادم

وأضافت هيئة الدواء أنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي الأسبوع القادم بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، موضحة أن البرنامج التدريبي مقدم للصيادلة بمصانع الأدوية، ويبدأ البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.