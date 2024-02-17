الحكومة تقر حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر.

وفي مستهل جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لنجاح انتقال موظفي الدولة للعمل بالعاصمة الإدارية، عبر تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين، سواء من خلال توفير الوحدات السكنية لهم بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر وبالحي الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو من خلال صرف بدل انتقال نقدي شهري للعاملين غير الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وبحيث لا يُضار أي موظف، كما شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بالمشروع، بما يحقق الاستقرار الكامل للأسر المنتقلة.

المرحلة الأولى تضم 376 عمارة

ومن جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار تفاصيل الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات، موضحًا أن المرحلة الأولى تضم 376 عمارة بعدد 9024 وحدة سكنية، وتم تخصيص 8743 وحدة، وتسليم 8181 وحدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 196 عمارة بعدد 4704 وحدة بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 295 عمارة بعدد 7080 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة.

وأكد وزير الإسكان أن العمل بالمراحل الثلاث لهذا المشروع يسير وفقًا للمعدلات المقررة، مع الالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال الزراعات وتنسيق الموقع، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية.

وبدأ رئيس الوزراء جولته، بزيارة منطقة الخدمات بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تفقد عددا من الخدمات التي تم تشغيلها بالفعل داخل الحي، مثل منطقة السوبرماركت، والصيدلية، والمخبز، وحرص على إجراء حوار مع أحد الموظفين ممن حصلوا على وحدات، للتعرف على أهم المشكلات والملاحظات، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال النظافة.

توفير مخبز آخر لتلبية احتياجات المواطنين

كما تفقد «مدبولي» المخبز الموجود بالمشروع، وأجرى حوارا مع العاملين به، ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير مخبز آخر بالمنطقة لتلبية احتياجات المواطنين، كما وجه بسرعة توفير عربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز لحين إنهاء إجراءات تخصيص وإنشاء المخبز لجديد.

ثم قام رئيس الوزراء مترجلًا بزيارة المدارس القريبة من منطقة الخدمات، حيث تفقد مدرسة «30 يونيو» للتعليم الأساسي، واستمع إلى شرح من مدير المدرسة حيث أوضح أن المدرسة تم تشغيلها بالفعل مع بداية العام الدراسي الحالي، وأن المدرسة تضم 1550طالبا في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، ويوجد بها عدد 27 فصلًا دراسيًا، وفي ختام جولته بالمدرسة كلف وزارة التربية والتعليم بسرعة تقليل كثافة الطلاب بالفصول الدراسية، بتشغيل المدارس الجديدة الجاري الانتهاء منها، كما وجه بتأثيث قاعة متعددة الأغراض، وزيادة المساحات الخضراء بالمدرسة.

ثم توجه رئيس الوزراء إلى مدرسة «المشير محمد حسين طنطاوي» للتعليم الثانوي، واستمع إلى شرح من مدير المدرسة، حيث أوضح أن المدرسة تضم حاليًا 120طالبا، وأن إجمالي عدد الفصول بالمدرسة يبلغ 34 فصلًا، حيث أن المدرسة من المتوقع أن تستوعب أعدادا أكبر من الطلاب مع استكمال تسكين المرحلة الثانية والثالثة من المشروع، وفي ختام جولته كلف وزارة التربية والتعليم بزيادة أعداد المعلمين بالمدرسة.

توصيل خدمات التليفون الأرضي والإنترنت لعدد من الوحدات السكنية

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، حيث أوضح أنه تم بالفعل انتقال عدد كبير من الأسرة للإقامة بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث تم تشغيل المرافق اللازمة مثل: المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، فضلًا عن توصيل خدمات التليفون الأرضي والإنترنت لعدد من الوحدات السكنية، وجار توصيل الغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر أن الحي يضم مختلف الخدمات اللازمة، مثل: حضانة تم تشغيلها بالفعل، وجار تسليم وتشغيل حضانة أخرى، بالإضافة لملعب خماسي، و3 مساجد، وعدد من المحلات التجارية الجارى تشغيلها خلال الفترة القريبة المقبلة، ووحدة صحية، مشيرًا إلى أن المشروع يضم أيضًا مدرسة «مصطفى كامل» وهي مدرسة تجريبي لغات متميز لمختلف المراحل الدراسية، وتم تشغيلها أيضًا مع بداية العام الدراسي الحالي.

ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى المرحلة الثانية من المشروع، وتفقد نموذجا لوحدة سكنية، واستمع إلى شرح من المهندس رضوان عبد الرشيد، حيث أشار إلى أن مساحات الوحدات السكنية تتراوح بين 118 م2 إلى 126 م2، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات السكنية بتلك المرحلة، وجار الانتهاء من أعمال الموقع العام وأعمال الأسفلت، فضلًا عن تنفيذ عدد من الملاحظات ببعض العمارات، وأن نسبة التنفيذ تجاوزت 70%.

عقب ذلك تفقد رئيس الوزراء المرحلة الثالثة من المشروع، واستمع إلى شرح من رئيس جهاز مدينة بدر، حيث أشار إلى أنه تم بدء تنفيذ هذه المرحلة في مارس من العام الماضي، والبناء بنسب متقدمة، وتم تنفيذ أعمال المرافق (مياه، صرف، ري) بنسبة 65%.