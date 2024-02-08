«الإسكان»: إقبال كبير على حجز الشقق بحي جاردن سيتي في العاصمة الإدارية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على حجز الوحدات السكنية المطروحة بالحي السكني «جاردن سيتي الجديدة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأ حجزها منذ أيام.

وأشار الوزير إلى أن عدد الحاجزين الذين سددوا مبلغ جدية الحجز حتى الآن 1435 حاجزا، موضحا أن حي «جاردن سيتي الجديدة»، يجرى تنفيذه طبقا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، وسيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصري.

وأضاف الوزير، أن حي جاردن سيتي الجديدة يقع على مساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، كما يضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.