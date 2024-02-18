«القومي للبحوث» يكشف عن مفأجاة في نظام الأكل للحوامل.. احذروا الريجيم

كشفت الدكتورة مي عبدالواحد، الباحثة بمركز البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستشاري التغذية العلاجية، أن تغذية السيدات الحوامل مهمة جدا للأم والأجنة، منوهة بأنها تسهم في نمو الجنين، مضيفة أن الاحتياجات الغذائية ليست بكميات الأكل الكبيرة، لكنها بقيمة الأكل المتوازن، ما يمنح الجسم كل الاحتياجات من معادن وفيتامينات يحتاجها الجسم.

تغذية الحوامل خلال فترة الحمل

أضافت الباحثة وفقا لتقرير صادر عن المركز، أن تغذية الحوامل تبدأ بفترة لا تقل عن 6 أشهر أو عام قبل الحمل، لأن ذلك يمنح المرأة القوة وتحمل الحمل، ومنح الجنين كل العناصر الغذائية التي يحتاجها، لافتة إلى أن احتياجات الجسم وفقا لحجم جسم المرأة، فضلا عن متطلبات كل مرحلة خلال فترة الحمل، ويجب على المرأة الحصول على وجب عذائية متوازنة، وضرورة الإكثار من الفواكه والخضروات المختلفة.

تجنب الرجيم خلال فترة الحمل

وأوضحت أنه يجب على جميع الأمهات والحوامل، ضرورة تجنب «الريجيم» خلال فترة الحمل، لأنه مضر جدا للصحة وصحة الأجنة، لنقص العديد من العناصر المهمة التي يحتاجها الجنين خلال مرحلة تكوينه، مشددة على ضرورة تجنب الأدوية المغذية كـ«الفيتامينات والمعادن»، لأنها مضرة ولا تكون بديلا عن العانصر الطبيعية المكتسبة من الأكل، وهناك عدد من الفيتامينات، ممكن أن تسبب أضرارا للطفل، حال الحصول عليها بداية فترة الحمل، ويمكن أن تؤدي إلى تشوهات.