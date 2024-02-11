«القومي للبحوث» يفتتح عددا من المشروعات غدا.. ثاني أكبر محطة رصد في العالم

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، تفاصيل افتتاح عدد من المشروعات غدا، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

افتتاحات المعهد القومي للبحوث الفلكية

وتستعرض «الوطن» تفاصيل افتتاحات المعهد غدا، وفقا لتصريحات رئيس المعهد، كالتالي:

- افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وهي ثاني أكبر محطة من حيث قُطر تليسكوبات الرصد في العالم، بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين.

- افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح (الذراع الفنية لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل).

- افتتاح النادي الفلكي بالمعهد (ناد علمي وثقافي واجتماعي).

- افتتاح أعمال الدورة رقم 26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية، بحضور 80 متدربا من 46 دولة أفريقية.

- افتتاح المبنى التاريخي للمعهد، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويضم مقتنيات متحفية علمية مهمة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة.