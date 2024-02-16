مراسل «القاهرة الإخبارية»: صدمة من قوة الاقتصاد الروسي وصموده ضد العقوبات

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث بأن لندن تتخذ مواقف عدائية وعدوانية تجاه روسيا أكثر من الموقف الأمريكي، وهذا ما يتعجب له الجانب الروسي، على الرغم من أن الفترة الماضية كانت هناك علاقات بين روسيا وبريطانيا.

الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة توريد صواريخ بعيدة المدى

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة، بأن لافروف أكد أن الاتحاد الأوروبي في توصياته الأخيرة أوضح لأوكرانيا ضرورة توريد صواريخ بعيدة المدى لكي تصل هذه الصواريخ لوسط روسيا حسب وصفه، وهذا ما ترفضه القيادة الروسية، مؤكدة أن الهدف الأساسي للعملية العسكرية هو حماية الأمن الروسي من أي عداء خارجي.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي تحدث عن الصيغة التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأن الغرب يهيئ بعض الدول للموافقة على صيغة زيلنسكي تحت عنوان السلام، مؤكدا أن أي حوار أو مفاوضات دون مشاركة روسيا لن تنجح، لأنها الهدف الأساسي في هذه الأزمة، ومراعاة الهواجس الأمنية لروسيا يجب أن تلتفت إليها الدول الغربية.

بوتين واجه العقوبات الغربية

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن اقتصاد بلاده يعتبر الآن أكبر من اقتصاد الدول الأوروبية، حيث استطاع أن يواجه العقوبات الغربية، وغالبية الخبراء في الداخل الروسي انصدموا من الاقتصاد الروسي، فخبراء الاقتصاد أو السياسة تفاجئوا من اقتصاد بلادهم وصموده، والخطوات التي اتخذتها الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي خيث استطاعا من مواجهة العقوبات الغربية.