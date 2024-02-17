انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات 24 فبراير الجاري

تنطلق المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية في 24 فبراير الجاري، ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل هذه الموجة، والتي ستنتهي في 12 أبريل المقبل لإزالة التعديات.

غرف عمليات مصغرة

كما وجه «آمنة» بالتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات، وتنفيذ الإزالات، عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة، برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

إزالة التعديات على المساحات الكبيرة

وأشار «آمنة» إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.