أسعار المكرونة في معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات

تتنوع السلع الغذائية المطروحة في معارض أهلا رمضان 2024، بتخفيضات تصل إلى 30% إذ يمكن الحصول عليها في القاهرة أو المحافظات، بكل سهولة ويسر، خاصة قبل أيام من شهر رمضان الكريم، وإعلان وزارة التموين استمرار المعارض من 17 فبراير الجاري ولمدة شهر.

السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

ومن بين هذه السلع الأرز والمكرونة والسكر وزيت الطعام، واللبن، والشاي والبن والدقيق والعسل والجبنة الفيتا، والفول، والعدس وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطنون.

أسعار المكرونة في معارض أهلا رمضان

وضمن للتخفيضات المقدمة من المشاركين في معارض «أهلا رمضان»، تطرح المكرونة في المعارض بأسعار مخفضة وفقا لوزن الكيس، وكما أعلنته وزارة التموين في بيان كالتالي:

- كيس مكرونة وزن كيلو واحد بسعر 30 جنيها

- كيس مكرونة وزن كيلو واحد بسعر 32 جنيها

- كيس مكرونة وزن 400 جرام ب 16 جنيها

معلومات عن معارض أهلا رمضان

- يقام أكثر من 100 معرض من معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية بواقع معرض رئيسي في المحافظة وعدد من المعارض في المراكز.

- حسب الوزارة سيتم طرح كميات كبيرة من السلع في هذه المعارض، منها أكثر من 10 آلاف طن مكرونة، و55 ألف طن سكر، و17 ألف طن زيت طعام، و30 الف طن أرز.

- تهدف معارض «أهلا رمضان» إلى دعم المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة ومن داخل مكان واحد.