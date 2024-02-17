أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بالقليوبية.. تخفيضات كبيرة 

شهدت أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان 2024 بمحافظة القليوبية، تخفيضات كبيرة تصل إلى 30%، إذ تتيح مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، منافذ لبيع اللحوم ضمن 12 معرض أهلًا رمضان على مستوى المحافظة، فضلًأ عن إتاحة سلع غذائية أخرى مثل الأرز والسكر والمكرونة والياميش.

أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان 2024 بالقليوبية

وأشار عيد عبد الله وكيل وزارة التموين إلى أنّ أسعار اللحوم في معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة القليوبية، تبدأ من 280 جنيهًا للكيلو الجاموسي والبقري، و300 جنيه للحم الضأن، إضافة لتوافر اللحوم المجمدة والمبردة ومصنعات اللحوم من كبرى الشركات، بأسعار تبدأ من 230 جنيهًا للكيلو.

توافر اللحوم والدواجن في معارض أهلًا رمضان

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ أسعار اللحوم بمعارض أهلًا رمضان 2024 في القليوبية، في متناول الجميع، مشيرًا إلى توافر اللحوم البلدية والمجمدة والمبردة إلى جانب الدواجن، بهدف توفير معروض كاف أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، ضمن خطة المحافظة والمديرية والغرفة التجارية، للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد أنّ المديرية تعمل تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإقامة من 8 إلى 12 معرض أهلًا رمضان 2024، في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنّ أسعار اللحوم تشهد تخفيضات كبيرة إذ يصل سعر المجمد إلى 230 جنيهًا، وكيلو الدجاج المجمد بـ75 جنيهًا.