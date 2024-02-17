مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تسعى الأسر المصرية لشراء أنواع مختلفة من البلح كونه أحد الأطعمة التي يفضل الصائمون أن تتواجد ضمن مائدة الإفطار، لذلك يأتي البلح ضمن السلع المتاحة في معارض أهلا رمضان، التي أطلقتها وزارة التموين في القاهرة والمحافظات من الخميس الماضي ولمدة شهر من أجل تقديم السلع الغذائية اللازمة للمواطنين، منها السكر والدقيق والبلح والزيت والشاي والمكرونة وغيرها، على أن تقدم هذه السلع وتخفيضات على المنتجات تترواح من 15% إلى 30% عن السوق الخارجية.

أسعار البلح في معارض أهلا رمضان 2024

وأعلنت الوزارة أسعار البلح في معارض أهلا رمضان، ضمن السلع الغذائية في المعارض، التي تتفاوت حسب نوع ووزن علب البلح، وتبدأ من 110 جنيهات و220 جنيها، و370 جنيها.

معلومات عن معارض أهلا رمضان

- يتوفر معرض رئيسي من معارض أهلا رمضان بعاصمة المحافظة وأكثر من مَعرضين آخرين بالمراكز الرئيسية لتصل إجمالى المعارض إلى ما يزيد على 100 معرض على مستوى الجمهورية .

- تهدف المعارض إلى معاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.

- بين السلع المتوفرة في المعارض أيضا، زيت الطعام، والمكرونة، الصلصة، واللبن، الدقيقي والجبنة الفيتا، والفول، والعدس، والسكر، والأرز.

-السلع المطروحة في المعارض هي نفس السلع المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مُخفَّضة.

- السلع مُتاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.