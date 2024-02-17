«القاهرة الإخبارية»: مسلسل التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن مسلسل التصعيد في الجنوب اللبناني مستمر، ومنذ قليل نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الغارات الجوية على عدة بلدات لبنانية في القطاع الأوسط والقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، كما أنه كان هناك استهداف لعدد من المناطق بالقصف المدفعي.

صواريخ من الجانب اللبناني تجاه إسرائيل

وأوضح «سنجاب»، خلال لقاءه بـ«جولة المراسلين»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كان هناك تمشيطا بالأسلحة الرشاشة للبلدات الحدودية التي تقع بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني ومحيط الناقورة، مشددًا على أن من الجنوب اللبناني تم تنفيذ عدد من العمليات منذ صباح اليوم ولم تعلن المقاومة الإسلامية عن الاستهدافات وتم مشاهدة الصواريخ وهي تتجه من الجنوب اللبناني نحو أهداف عسكرية إسرائيلية.

حزب الله يشيع جثامين 11 شهيدًا

وشدد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله وعددا من مواطني الجنوب مشغولون الآن في تشييع جثامين 11 شهيدًا تم استهدافهم في مدينة النبطية والتي كانت نقطة تحول كبيرة وأساسية في الصراع والعمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن هذه تعد نقطة تحول لأنه تم استهدافها للمرة الأولى من قبل الجانب الإسرائيلي واستهداف مبنى مدني.