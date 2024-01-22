«القاهرة الإخبارية»: ما يحدث في الجنوب اللبناني تصعيد مخيف

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن ما يحدث في الجنوب اللبناني تصعيد مخيف، إذ تتزامن عمليات التصعيد في القصف على عدد من البلدات اللبنانية مع تصاعد وتيرة عملية الاغتيالات التي تنفذ عبر طائرات مسيرة في الجنوب اللبناني، بالتزامن مع تضييق الخناق في الجنوب.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن إطلاق الرصاص وتهجير المواطنين اللبنانيين من الجنوب عبر تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالكثافة وعدد من بلدات الجنوب الأخرى، يحدث باستمرار، وكانت هناك طائرات استطلاع في سماء طرابلس عاصمة الشمال اللبناني مساء أمس.

وأشار إلى أن إحدى البلدات في القطاع الأوسط بالجنوب اللبناني تعرضت إلى قصف بـ5 قذائف متتالية استهدفت أحد المنازل؛ مما أسفر عن سقوط ضحية بسبب هذا القصف، وكان هناك محاولة اغتيال عبر طائرة مسيرة في منطقة كفرا بالقرب من حاجز للجيش في بنت جبيل.