ناقد رياضي: الأهلي يعاني الإجهاد والتعادل مع بلوزداد.. منطقي (فيديو)

قال وليد هاشم الناقد الرياضي إن تعادل نادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، نتيجة منطقية جدا، مشيرا إلى أن الغيابات الكثيرة تسببت في تراجع المستوى.

بيرسي تاو يقترب من العودة للأهلي

وأوضح الناقد الرياضي في حوار مع برنامج «صباح الورد»، على قناة «TeN»، أن لاعبي الأهلي يعانون من الإجهاد لذلك على مارسيل كولر مدرب الفريق أن يعمل على إعداد اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة القادمة، موضحا أن تاو أقترب من العودة للقلعة الحمراء.

جمهور الزمالك متشوق لمشاهدة الصفقات الجديدة

وأوضح وليد هاشم أن جمهور الزمالك متشوق لمشاهدة اللاعبين الجدد والعشر صفقات وعلى رأسها عبدالله السعيد، مشيرا إلى أنه لاعب مميز ويحافظ على مستواه وعامل السن بالنسبة له ليس عائقا لأنه شخص طموح جدا.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن وجوده السعدي إلى جانب شيكابالا يعود إلى الجهاز الفني بقيادة جوميز وطريقة توظيفه للاعبين في تشكيله وتكتيك اللعب خاصة في مباراة الإسماعيلي المقبلة.