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الطبيعة تعلن الحرب على دولة الاحتلال الإسرائيلي.. الفيضانات تبتلع المنازل

كتب:

أحمد عادل موسى
02:58 م | السبت 17 فبراير 2024
الفيضانات تبتلع منازل المستوطنين

الفيضانات تبتلع منازل المستوطنين

أمطار غزيرة بشكل غير عادي تسببت في حدوث فيضانات وغمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإذ ابتلعت مياه الأمطار الشوارع ومنازل الفلسطينيين، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

الأمطار الغزيرة تجتاح المدن

وأعلنت شرطة الاحتلال أن هناك قلقا على حياة رجل يبلغ من العمر 80 عاما، خرج من سيارته بالقرب من الحقول وفقد الاتصال به، مشيرة إلى أن هناك استعدادات لمحاولة تفادي الأزمة، ولكن كمية الأمطار الكبيرة في فترة قصيرة من الزمن تخلق ضغطًا كبيرًا، وخاصة مع استمرار هطولها.

الفيضانات تغلق شوارع الاحتلال

وتوقفت حركة المرور في الشوارع وغمرت المياه السيارات المتوقفة، ومنع تجول المواطنين بعد هطول الأمطار الغزيرة خوفا من الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب المياه، وطالبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين بعدم الاقتراب من منطقة التيار على الإطلاق أو المناطق السفلية أو الطرق الترابية.

 

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