التحالف الوطني يفتتح مشروع «باب رزق» في مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر

افتتح الدكتور على جمعة ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع «باب رزق» الذي أعدته سيدات مساكن عثمان بأكتوبر، وتضمن المشروع ملابس وشنط مصنوعة بأيدي السيدات والعاملات في المؤسسة.

تنمية مهارات اللغة العربية وفصول كشافة

وعبر الدكتور على جمعة وأشرف صبحي عن سعادتها البالغة بمستوى المنتجات التي صنعت بأيدي سيدات مساكن عثمان، ومؤسسة التحالف الوطني، ويهدف المشروع إلى التطوير من المنطقة، وتوفير فرص عمل لمختلف السيدات في المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة لهم في مركز شباب المنتجين بمختلف الفصول الموجودة في مركز الشباب، وتفحص فصول تعليم اللغات، والبرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية، وفصول الكشافة.

مؤسسة الصديقية

وحضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب، والمستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لعرض برنامج مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الشباب لتطوير وتنمية منطقة مساكن عثمان الأولى بالرعاية.