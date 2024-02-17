رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع انتظام الدراسة في المعاهد

اجتمع فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بمديري المراحل التعليمية، لمتابعة سير الدراسة في جميع المعاهد الأزهرية بنطاق محافظة مطروح، خلال الشهر الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني.

مناقشة المشكلات والحلول في المعاهد الأزهرية بمطروح

وقال رئيس منطقة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح، اليوم، إنّ الاجتماع تناول مناقشة أبرز الإيجابيات والسلبيات في المعاهد الأزهرية خلال الأسبوع الماضي، والحلول المقترحة للتغلب على جميع المشكلات وكيفية تجنب تكرارها؛ للعمل على حسن سير العملية التعليمية بجميع المعاهد.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح، مديري الإدارات وقيادات المنطقة، بضرورة تقديم تقارير المتابعة أولًا بأول، للوقوف على جميع المعوقات والتحديات، ووضع الحلول المناسبة لها، مشددًا على أنه لا تهاون مع المقصرين.

متابعة المعاهد الأزهرية في مطروح

كما ناقش خطة سير العمل خلال الأسبوع الثاني من بدء الدراسة بالترم الثاني، لافتًا إلى أهمية التواصل مع المعاهد والإدارات التعليمية والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل داخل جميع المعاهد، في مختلف المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومواصلة المتابعة من خلال المنطقة مع الإدارات والمرور على المعاهد بشكل مستمر، للوقوف على مستوى الطلاب.