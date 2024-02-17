أهلي ولا زمالك؟.. رمضان صبحي يثير الجدل بصورة على «إنستجرام»

ما زال أي ظهور لرمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، يثير الجدل بين الجماهير، في ظل ارتباط اسمه كل فترة بالعودة إلى القلعة الحمراء من جهة، أو مفاوضاته مع الغريم التقليدي الزمالك من جهة أخرى.

بعد انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، وإعلان إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب عن مفاجأة أخرى قادمة، طالبت الجماهير بضرورة التعاقد مع رمضان صبحي في صفقة وصفتها بأنها ستكون «صفقة الموسم».

ماذا قالت جماهير الأهلي والزمالك بعد آخر ظهور لرمضان صبحي؟

ظهور أول سجله رمضان صبحي بعد تلك الأنباء، وذلك من خلال نشر صور له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور االشهير «إنستجرام»، لتنهال التعليقات عليها من جانب جماهير القطبين، فماذا قالوا؟

طالبت جماهير الأهلي لاعبها السابق بالاعتذار من أجل فتح باب العودة إلى القلعة الحمراء، بينما كان لجماهير الزمالك رأي آخر بضرورة انضمامه للفارس الأبيض بعد إغلاق باب العودة إلى الأهلي أمامه.

رسائل جماهير الأهلي والزمالك لرمضان صبحي

وكتب أحد مشجعي الأهلي: «أهلاوي ونفسي ترجع الأهلي وعفا الله عما سلف، كلنا بنخطأ والعبرة بالخواتيم»، وعلق آخر: «ما ترجع الأهلي يا عم بقى».

في المقابل انهالت تعليقات جماهير الزمالك على منشور رمضان صبحي، إذ كتب أحد المشجعين: «روح الزمالك يا رمضان واعمل تاريخ ليك»، بينما كتب آخر: «وربنا لو لعبت في النادي الملكي هتكسر الدنيا»، وعلق آخر: «مستنيينك الصيف اللي جاي تجاور أخوك عبد الله بالتيشيرت الأبيض بخطين حمر».