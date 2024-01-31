بين رمضان صبحي وأشرف بن شرقي.. هل يكون أحدهما مفاجأة حسين لبيب للزمالك؟

قبل ساعات من إغلاق باب قيد الميركاتو الشتوي، تترقب جماهير الزمالك وتمني النفس، بإنجاز صفقات من العيار الثقيل، من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الجاري، واستعادة التوازن بعد إخفاقات الموسم المنقضي، واستغلال فك القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ميركاتو الزمالك لن يكون عاديا، سواء بالنسبة للإدارة أو الجماهير، خاصةً أنه جاء بعد فترة طويلة مُنع خلالها النادي من إبرام أي صفقات بسبب وقف القيد.

هل يضم الزمالك رمضان صبحي أو أشرف بن شرقي؟

رمضان صبحي أم أشرف بن شرقي؟ تصدر اسم الثنائي موقع التدوينات القصيرة «X» خلال الساعات الماضية، في ظل إعلان حسين لبيب عن مفاجآت بشأن الصفقات الشتوية، لتتوقع الجماهير أن يكون واحدا من الثنائي هو الصفقة المنتظرة قبل إغلاق باب القيد.

ماذا قالت جماهير الزمالك عن مفاجأة حسين لبيب في الصفقات؟

«أتوقع رمضان صبحي أو أشرف بن شرقي»، «دي هتبقى مفاجأة من العيار الثقيل في حالة ضم رمضان صبحي يبقى ختامه مسك»، «الصفقة المفاجأة محدش عارف لكن المنطق بيقول يا رمضان صبحي يا أشرف بن شرقي»، هكذا جاءت توقعات جماهير الزمالك عبر موقع التدوينات القصيرة «X»، ليصبح الثنائي هما الاسمان الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية.

عبد الله السعيد يعد هو الصفقة الأبرز في الانتقالات الشتوية الحالية لنادي الزمالك، حيث كشف مصدر داخل «القلعة البيضاء»، أن الاتفاق تم بين إدارة النادي ونظيرتها في بيراميدز ليتم قيده في قائمة الفريق قبل غلق باب القيد.