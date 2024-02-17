ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي النشاط الإجرامي، عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.