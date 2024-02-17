ضبط شخص استولى على 2.6 مليون جنيه من المواطنين في الجيزة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 8 أشخاص لتضررهم من (صاحب محل ملابس يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية مـن المواطنين راغبي استثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم في مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو ( 2,670,000 ) مليون جنيـه مصري من المُبلغين.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.