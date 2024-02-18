جدول أكلات شهر رمضان لمدة 30 يوم.. متنوع واقتصادي

مع اقتراب شهر رمضان، تحتار أغلب السيدات في وصفات الإفطار، وترغب في تحقيق المعادلة الصعبة، بتقديم أكلات مغذية وتحتوي على بروتينات، وتكون موفرة في الوقت ذاته، ويقدم «الوطن» جدول 30 يوما لإفطار شهي وموفر.

جدول 30 يوم لأكلات موفرة

اليوم الأول

شعرية بالقرفة

صينية بطاطس بأجنحة الدجاج

سلطة خضراء

مخلل مشكل

اليوم الثاني

حواوشي دجاج مفروم

سلطة خضراء

مخلل أو ليمون معصفر

اليوم الثالث

مكرونة بالصلصة

بيض مسلوق

سلطة خضراء أو مخلل

اليوم الرابع

تونة مع بصل وفلفل

مخلل وخبز

اليوم الخامس

كشري إسكندراني

بيض مسلوق

سلطة خضراء

اليوم السادس

مسقعة

خبز ومخلل

اليوم السابع

بطاطس مهروسة مع بيض

سلطة خضراء

اليوم الثامن

كبدو وقوانص بالبطاطس

خبز بلدي

سلطة خضراء

اليوم التاسع

كفتة لحمة مفرومة

مكرونة بالصلصة

مخلل

اليوم العاشر

عجة

خبز

سلطة خضراء

اليوم الـ11

بطاطس مطبوخة بالصلصة

أرز حبة وحبة

سلطة خضراء

اليوم الـ12

شكشوكة

خبز

مخلل

اليوم الـ13

صينية بطاطس بالكبد والقوانص

أرز بالشعرية

مخلل

خبز

اليوم الـ14

سجق بالبصل والفلفل الألوان

طماطم مخللة

خبز

اليوم الـ15

مكرونة بالصلصة

بطاطس بانيه

سلطة خضراء

اليوم الـ16

كشري مصري

خبز محمص

سلطة مخللة

اليوم الـ17

مكرونة اسباجتي بكبدة الدحاج

بطاطس محمرة

سلطة خضراء

اليوم الـ18

بطاطس محشية باللحم المفروم

أرز بالشعرية

سلطة خضراء

اليوم الـ19

صينية أرز بمكعبات البطاطس

مخلل

سلطة خضراء

اليوم الـ20

ساندوتشات بطاطس بالثومية

خيار مخلل

اليوم الـ21

كفتة دجاج مشوية بالبطاطس

سلطة خضراء

سلطة طحينة

خبز بلدي

اليوم الـ22

قرنبيط مقلي

مسقعة بالخل والثوم

خبز

مخلل

اليوم الـ23

مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة

كاتشب

اليوم الـ24

بصارة

مسقعة

مخلل

اليوم الـ25

صينية بطاطس باللحمة المفرومة

أرز بالشعرية

سلطة خضراء

مخلل

اليوم الـ26

جلاش باللحمة المفرومة

بطاطس محمرة

شوربة لسان عصفور

اليوم الـ27

جبنة قريش بالطماطم والزيتون

بطاطس

باذنجان مخلل

خبز

مخلل

اليوم الـ28

عجة

بطاطس محمرة

شكشوكة تركي

طماطم مخللة

اليوم الـ29

كبدة وقوانص مشوحة بالبصل ودبس الرمان

مكرونة

سلطة

اليوم الـ30

جبنة بالخلطة

باذنجان متبل

بطاطس محمرة

خبز

مخلل