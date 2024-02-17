كلية "العلاج الطبيعى" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم النسخة السادسة من المؤتمر الدولى للعلاج اليدوى بالشراكة مع منظمة "برايم فيزيو"

• محاضرون من هولندا وأمريكا وجنوب إفريقيا يشاركون فى المؤتمر

• د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة: المؤتمر يؤكد دور مصر الرائد فى مجال العلاج الطبيعى

• د. شيماء أبو العزم عميدة الكلية: المؤتمر ناقش مبادئ العلاج الطبيعي اليدوي والتمرينات العلاجية المتخصصة

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، النسخة السادسة من الموتمر الدولي للعلاج اليدوى بالشراكه مع منظمة برايم فيزيو UK، بالمملكة المتحدة، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف ا. د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، و الاستاذ الدكتور شيماء أبو العزم عميدة كلية العلاج الطبيعى، وبمشاركة العديد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين فى مجال العلاج الطبيعي، ومحاضرين من هولنداوأمريكا وجنوب إفريقيا.

وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور المجتمعي للعلاج الطبيعي في التخصصات المختلفة لتحسين جودة الحياة تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر. كما أوضح د. محمود سعد أن النسخة الأولى من المؤتمر كانت عام 2018 وحققت علامة فارقه في تاريخ التعليم المستمر في مصر والشرق الاوسط ، وتواجد بها محاضرين من 8 دول وحضور من 8 دول لتؤكد دور مصر الرائد فى مجال التعليم المستمر فى مجال العلاج الطبيعى.

وأوضح د. نهاد أن المؤتمر يهدف الى تنمية قدرات الباحثين على الابتكار فى مجال البحث العلمي وممارسة العلاج الطبيعي، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء الدوليين فى مختلف مجالات العلاج الطبيعي.

وقالت الدكتورة شيماء أبو العزم إن كل عام يتم عمل عرس علمي اكلينيكي يجتمع فيه المتخصصين والاكاديميين وذوي الخبرة وحديثي التخرج وكذلك الطلاب، مؤكدة أن المؤتمر الدولي للعلاج اليدوى يُمثل فرصة للقاء الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وتبادل ومشاركة الابتكارات والأفكار، موضحة أنه فى عام 2016 وبحضور الدكتور محمود سعد لمؤتمر الاتحاد الدولي للعلاج اليدوي بمدينة جلاسجو باسكتلندا نشأت فكرة اكاديمية العلاج الدولي كمجموعة منتسبة للاتحاد العالمي للعلاج اليدوي IFOMPT والمنتسب للاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي WCPT .

وأشارت د. شيماء أبو العزم الى أن المؤتمر ناقش مبادئ العلاج الطبيعي اليدوي والتمرينات العلاجية المتخصصة والمبنية علي دليل بحثي ،كما لفت د. محمود سعد الإنتباه إلى أن الرئيس الشرفي للمؤتمر Dr Stephen May هو أحد اعلام التخصص في بريطانيا ومؤلف سلسة كتب مبدأ ماكينزى، والتي تعد من أهم المراجع الأكثر مبيعا في مجال العلاج الطبيعي.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.