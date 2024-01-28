تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ6518 حالة في الدقهلية خلال أسبوعين

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام إدارة العلاج الطبيعي بالدقهلية بإجراء نحو 30 ألف جلسة، وتنظيم 15 اجتماعاً فنياً، وذلك خلال أسبوعين.

جلسات علاج طبيعي للمرضى في الدقهلية

وأشار «مكين»، إلى أنه جرى عمل الجلسات الطبيعية من قبل العلاج الطبيعي على نطاق الإدارات التابعة للمديرية بمحافظة الدقهلية، بهدف تنفيذ التعليمات لتوفير جميع الخدمات المتكاملة للمواطنين في كل التخصصات الطبية، مع العمل علي التوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وأشار إلى قيام الإدارة بعمل جولات مختلفة علي المراكز التابعة للمديرية، وجاءت في 60 قسما وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المنزلة، شربين، ميت سلسيل، وميت غمر، ودكرنس.

استقبال 6518 حالة علاج طبيعي بالدقهلية

وأضاف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إدارة العلاج الطبيعي استقبلت نحو 6518 حالة، في مختلف العيادات التابعة للإدارة بالدقهلية، وتخطت الجلسات نحو 30 ألف جلسة من بينها 2427 لمرضى الغسيل الكلوى .

وأكد «عبد المنعم»، أن عدد جلسات الداخلى بلغ 1518 جلسة وما يقرب من 1483 جلسة أطفال من بينها 122 حالة بعناية الأطفال و227 جلسة بالحضانات ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

وأشار إلى أن إدارة العلاج الطبيعي حريصة علي زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية، لذا قامت بعمل 15 اجتماع فني تخللتها محاضرات علمية وتدريب عملي بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل، وأجا، المنزلة، دكرنس، وتمى الأمديد.