خطوات استخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي.. للأخصائي والممارس

يهتم خريجو كليات العلاج الطبيعي باستخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي، استعدادا للتعيين واستلام التكليف الحكومي، أو من أجل ممارسة المهنة من خلال افتتاح مراكز علاجية طبية متخصصة.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» خطوات استخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي

وحددت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، الأوراق المطلوبة للتسجيل في النقابة العامة ووزارة الصحة والسكان لممارسي العلاج الطبيعي، واستخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي، وجاءت على النحو التالي:

- يمكن إنهاء إجراءات استخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي من النقابة العامة بالتجمع الخامس وليس النقابات الفرعية.

- صورة من شهادة البكالوريوس.

- صورة من المعادلة لخريجي الجامعات الخاصة.

- أصل شهادة الامتياز.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 2 صورة شخصية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي بدرجة أخصائي

وحددت نقابة العلاج الطبيعي الأوراق المطلوبة للقيد بدرجة أخصائي أو التحويل من ممارس إلى أخصائي، وجاءت على النحو التالي:

- صورة شهادة البكالوريوس.

- صورة شهادة المعادلة.

- صورة شهادة الامتياز.

- صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- صحيفة حالة جنائية سارية موجه إلى وزارة الصحة.

- صورة البطاقة أو جواز السفر.

- عدد 2 صورة شخصية.

- شهادة خبرة 5 سنوات تحسب من تاريخ القيد بسجل ممارس.

- في حالة الشهادة من جهة حكومية يجب إحضار بيان حالة وظيفية موضح بيه بيان بالإجازات، حيث يتم خصمها من الخبرة.

- تبلغ مصاريف التحويل في النقابة من ممارس إلى أخصائي 1000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة

وحددت وزارة الصحة الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة «ممارس» على النحو التالي:

- إيصال القيد بالعضوية في النقابة.

- أصل شهادة البكالوريوس.

- أصل شهادة الامتياز.

- شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، لخريجي الجامعات الخاصة.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة إلى وزارة الصحة.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور أصل للاطلاع وصورة منه.

- بطاقة الرقم القومي أصل للاطلاع وصورة منها.

- عدد 4 صور شخصية.

- شهادة الميلاد في حالة اختلاف الاسم مع البكالوريوس.

- نموذج صحة 13.

- دمغة حكومية بقيمة 10 جنيه على الأوراق والترخيص الواحد.

- دوسيه لحفظ الأوراق.

رسوم استخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي

وتبلغ رسوم استخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي نحو 3000 جنيه، بالإضافة إلى 106 جنيهات مصاريف مندوب وزارة الصحة.

شروط استخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي

وحددت المادة 3 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي قانون رقم 209 لسنة 1994، شروط الانضمام لعضوية نقابة العلاج الطبيعي وجاءت على النحو التالي:

- يجب أن يكون العضو متمتعا بالجنسية المصرية.

- شهادة أجنبية معادلة وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتبره.

- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

- لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة.

- استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة، وبناءً عليه لا يجوز مزاولة المهنة بأي شكل أو استلام التكليف بالنسبة لحديثي التخرج دون التسجيل في النقابة.

الأشخاص المسموح لهم باستخراج كارنيه العلاج الطبيعي

ويسمح للأشخاص الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية باستخراج كارنيه نقابة العلاج الطبيعي:

1- الحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.

2- الحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

3- الحاصلين على دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.