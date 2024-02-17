موعد توقف سقوط أمطار الإسكندرية في نوة الشمس الصغرى.. بشرى للمواطنين

حددت غرف عمليات المحافظة آخر موعد لسقوط أمطار الإسكندرية في نوة الشمس الصغرى، والتي بعدها ستتحسن حالة الطقس، وذلك بعد قرابة أسبوع من الأمطار والأجواء العصيبة على المدينة الساحلية.

وبحسب تقرير غرف عمليات محافظة الإسكندرية، يتبقى يومان في نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية حيث تتساقط أمطار متوسطة إلى غزير.

آخر أيام أمطار الإسكندرية

وبحسب الغرفة، فإن آخر أيام أمطار الإسكندرية سيكون غدا الأحد، إذ تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%، وهو أقل معدل لها منذ بداية نوة الشمس الصغرى، والتي بدأت يوم الثلاثاء وبذلك تكون استمرت 6 أيام.

ويستمر سقوط أمطار الإسكندرية اليوم بنسبة كبيرة تصل إلى 50%، على أن يكون موعدها في المساء، إذ يشهد الطقس عصر اليوم تحس نسبيا.

موعد تحسن الطقس في الإسكندرية

وبعد انتهاء أمطار الإسكندرية بحلول مساء غد الأحد، يبدأ تحسن طقس الإسكندرية بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى، بدءا من يوم الاثنين 19 فبراير، كونه اليوم الأول بدون أمطار منذ بداية النوة، ويستمر التحسن بدون أمطار حتى يوم الأربعاء المقبل.