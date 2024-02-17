طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق تزامنا مع نوة الشمس الصغرى

يشهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار التقلبات الجوية التي تضرب المحافظة تزامنا مع نوة الشمس الصغرى التي تتعرض لها عدة محافظات بينها مطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

طقس الإسكندرية اليوم

ويأتي طقس الإسكندرية اليوم، غير مستقر لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار سقوط أمطار في مناطق شرق وغرب ووسط عروس البحر، تكون غزيرة رعدية بشكل متقطع على مدار اليوم.

طوارئ في الإسكندرية

وأعلنت المحافظة استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات المعنية، لمواجهة طقس الإسكندرية اليوم، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، وبالتعاون مع جميع الأجهزة، والمتابعة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لجميع المستجدات المصاحبة لحالة الطقس غير المستقر.

فرق التدخل السريع في الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار متابعة مستجدات حالة الطقس اليوم في جميع الأحياء، وسحب تراكمات مياه الأمطار من الطرق المختلفة من خلال التمركزات المنتشرة التابعة للشركة، والدفع بجميع المعدات وسيارات الكسح والمواتير والفرق المدربة للتعامل على مدار الساعة لتطهير جميع الشوارع طبقا للنقاط المستهدفة لحين استقرار الأحوال الجوية وانتهاء النوة تماماً على مختلف الأنحاء.