كيف أثرت أزمة كورونا على العلاقات الأسرية؟.. مسلسل بابا جه يجيب في 15 حلقة

15 حلقة من الكوميديا يتخللها رسالة مجتمعية، وشعار العائلة أولًا، هكذا تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تقديم محتوى درامي يليق بالمشاهد، يحمل العديد من الرسائل المجتمعية الهادفة.

ومع العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، فإن الجمهور على موعد مع العمل الدرامي بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، الذي يجسد من خلاله شخصية أب، يعمل مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، ويقع في العديد من المواجهات مع أطفاله، تحديدًا عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا لتواجه الأسرة العديد من الالتزامات التي قد تعصف باستقرار الأسرة.

كيف أثرت الكورونا على العلاقات الأسرية؟

العمل يطرح ويحلل الأزمة ويقدم الحلول، على واحد من أهم الاسئلة التي تداولت وشغلت بال المواطن منذ عدة أعوام، تحديدًا بعد سيطرة فيروس الكورونا على العالم، فبعيدًا عن المستوى الصحي والاقتصادي العالمي، التي طالتهما مباشرة الجائحة، كان المستوى الاجتماعي والأسري من الأمور التي تأثرت بشكل كبير للغاية، من الإيجاب والسلب أيضًا.

العلاقات الأسرية تأثرت بالكورونا؟.. طلاق وعنف

التأثيرات الاجتماعية بين الإيجابية والسلبية لوباء كورونا تعددت على العلاقات الاجتماعية الأسرية، فوفقًا لدراسات عدة، إذ شهدت مدينة شيآن بمقاطعة شانشي، ارتفاع غير مسبوق في حالات الطلاق، بينما في مقاطعة هوبي الوسطى، بالقرب من وهان، تلقت 162 تقريرًا عن العنف المنزلي، نقلًا عن «سكاي نيوز»

ووفقًا لبعض التقارير التي رصدت بعض الطلبة بالولايات المتحدة الأمريكية وكيف تأثرت علاقتهم مع أسرهم أثناء الحجر الصحي، تباينت الإجابات ما بين زيادة التوتر وحدة الخلافات، فالبعض تقابل مع أسرته بالعديد من الخلافات، ربما بسبب الوضع الاقتصادي، وتصادم الجيلين سويًا، بينما وجده البعض الآخر فرصة للتقارب والتعايش الأسري.

وتزايدت معدلات العنف المنزلي في الصين، فوفقًا سوزان تشوي، عالمة اجتماع بالجامعة الصينية في هونغ كونغ، أرتفعت معدلات الخلافات الزوجية بسبب ضغوط العزل المنزلي، مع الضغوط المالية بعد توقف الأعمال لفترة طويلة.

تنوع التأثير على العلاقات الاجتماعية الأسرية داخل المنازل المصرية، خلال أزمة الكورونا، ما بين الحرص على توفير الغذاء الصحى للأسرة، أو زيادة مساحة الحوار بين الأبناء، والزوجين، وربما التأثير السلبي بسبب الوضع الاقتصادي نتيجة فقدان البعض لوظائفهم.

وأدت جائحة كورونا إلى زيادة مساحة الحوار بين الزوجين، والجلوس والحوار مع الأبناء، ووجود مشاكل في التواصل مع الأبناء، كلاهما انعكاسات اجتماعية لجائحة كورونا على الأسرة المصرية، ما بين السلب والإيجاب، كان كشف عنها الدكتور محمد هاني، أستاذ العلاقات الأسرية لـ «الوطن»

وأوضح الاستشاري، أن التعامل السليم مع الأزمة كان سبب تخطيها بدون الوصول للخلافات الجامحة، إذ استغل العديد الفترة في تقارب وجهات النظر، حيث قربت بين الزوجين، بل زادت مساحة الحوار في الأسرة، والعلاقات مع الأبناء وبعضهما البعض.