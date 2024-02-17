«الجيل الديمقراطي» ينظم ندوة عن «أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة»

نظمت أمانة حزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الدقهلية، ندوة حول أهمية التعليم في حياة المجتمعات، وتحقيق التنمية المستدامة، ودورها في النهوض بالأمم وبناء الحضارات وتنمية الثقافات.

الاهتمام بالتعليم مقياس تقدم الأمم

وقال الدكتور حسن هجرس، أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان، إن الاهتمام بالتعليم هو المقياس الوحيد لتقدم الأمم، مؤكدًا أنه ما من شعب ولا أمة اهتمت بالتعليم إلا ارتقت وتقدمت وما ممن أمة أهملته إلا وصلت إلى التخلف.

وأضاف «هجرس»، على هامش الندوة، إن التعليم هو السبيل لخروج أجيال قادرة على الوصول للتنمية المستدامة، وحجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسي للتنمية، مشيرا إلى وجود رابط قوي بين التعليم وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، مؤكدا يجب أن يشمل التعليم تنمية كافة المهارات اللازمة لدى الطلاب بالإضافة إلى إمكانية مواكبة التكنولوجيا، واستخدام الحاسوب، وغيرها من المهارات.

وعلى هامش الندوة أقام الحزب احتفالية تكريم لعدد من القيادات اللذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية، حيث كرم أمين عام الحزب بمناسبة حصوله على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة كفر الشيخ بتقدير ممتاز، وأيضا تكريم الدكتور أشرف العدل، أمين لجنة التربية والتعليم بالحزب بأمانة الدقهلية لتعيينه مديرا عاما للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.