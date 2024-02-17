حزب الجيل: موقف مصر الصامد غير نظرة أوروبا للقضية الفلسطينية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على الدور المصري الرائد في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضه للعدوان الإسرائيلي الوحشي الذي خلف ضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الموقف المصري كان الأساس الذي التقت عنده كل الدول والشعوب المحبة للسلام، الرافضة لتلك الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أربعة أشهر، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة في العالم ترفض الغارات الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكشفت في وقفتها مخطط الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي اتفقت فيه الدول الغربية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذه.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف هذا المخطط بكل وضوح وقوة في مؤتمرات عالمية علنية مع نظرائه من قادة العالم، مؤكداً رفضه لهذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين أرض بلا شعب، مشيرا إلى أن الموقف المصري الداعم لشعبنا الفلسطيني وصل إلى القمة باشتراطها السماح بخروج الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة بإدخال المساعدات الإغاثية والدوائية والطبية التي تبرع بها الشعب المصري إلى أشقائه الفلسطينيين.

تخصيص مطار العريش لاستقبال مساعدات غزة

وأكد رئيس حزب الجيل، أن مصر خصصت مطار العريش الدولي لتلقى مساعدات الدول الشقيقة والصديقة للشعب الفلسطيني، وقررت فتح معبر رفح بشكل دائم لمرور قافلات المساعدات إلى غزة وإعادة ترميمه ورصفه بعد كل غارة إسرائيلية عليه ليكون صالحاً لمرور القافلات عليه، مضيفا إلي أن مصر في الوقت الذي فضحت فيه مخطط تصفية القضية، نبهت دول العالم كله، ومنها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا تراجعت عن رأيها، مقتنعين بوجهة النظر المصرية بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مرتبط بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت التأثير في مواقف الدول الغربية، وأصبح حال الدولتين مطلب لدول العالم، وفي نفس الوقت كابوس يقلق حكومة نتنياهو المتطرفة.

واعتبر الشهابي موقف مصر شعباً وقيادة الداعم والمساند لشعبنا الفلسطيني ينطلق من المواقف المبدئية الثابتة المصرية عبر 75 عاماً، مشدداً على أنها مستمرة في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية بإدخالها إلى القطاع لأكبر كميات ممكنة عبر معبر رفح المفتوح طوال اليوم والايام التالية، لافتاً إلى أنه لم يغلق أبداً، مؤكدا إلي أن مصر الشعبية بكل مكوناتها الحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني تقف خلف مصر الرسمية معلنة للدنيا كلها أن فلسطين قضية مصرية وقضية أمن قومي عربي.