تكريم 50 طالبا من المتفوقين بكفر الشيخ

نظم اتحاد شباب كفر الشيخ، بمركز شباب الرياض، احتفالية كبيرة لتكريم عدد 50 طالبا وطالبة من أبناء المركز المتفوقين بالثانوية العامة والإعدادية والابتدائية، تحت شعار «تكريم الأبطال الصغار وتنمية الشباب وتحقيق الطموحات»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تكريم الطلاب المتفوقين بمركز شباب الرياض

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، تلاها كلمة ترحيب بالحضور ألقاها هشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض، موضحا دور العلم في تقدم الأمم، وأهمية العلماء من الكتاب والسُنة، كما وجّه الشكر للدكتور أشرف صبحي، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على دعهما المستمر ودورهما الفعال في تنمية قدرات ومواهب النشء والشباب.

وأوضح رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، في كلمته، أنّ تكريم الطلاب المتميزين ليس مجرد احتفالية سطحية، بل خطوة فعالة نحو تعزيز روح المنافسة الإيجابية، وتحفيز الطلاب على تحقيق أقصى إمكاناتهم، قائلاً: «نحن نسعى لتوفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب على التفوق وتعزز رغبتهم في التعلم المستمر، كما نُساهم في بناء جيل قوي ومتميز يُساهم في تقدم وازدهار مجتمعنا، لتحفيز ودعم الطلاب المتميزين لمواصلة رحلتهم نحو النجاح والتفوق».

وفي ختام الحفل تم تكريم جميع الطلاب المتفوقين والمتميزين وتقديم الجوائز والدروع لهم، كما تم تسليم عدد 2 هاتف محمول كهدية تذكارية للطالبين الذين أبدوا قدرات استثنائية وأظهروا روح القيادة والعطاء في مجتمعهم.

وكيل الوزارة يُشيد بالمبادرة

أشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمبادرة اتحاد شباب كفر الشيخ لتكريم المتفوقين من الطلاب الأوائل، موجهاً التهنئة لهم ولأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق.

وأكد وكيل الوزارة، دور مراكز الشباب في تقديم خدماتها المجتمعية، تحقيقا لرؤية وزارة الشباب والرياضة، بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، إلى جانب تقديم البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية، لتنمية قدرات ومهارات النشء والشباب.