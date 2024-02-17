«تضامن كفر الشيخ»: توفير العمالة اللازمة والسائقين لسد العجز بالمديرية

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنّه جرى مناقشة مشروع موازنة المديرية للعام المالي 2024 - 2025، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور خالد أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالمديرية، والدكتورة شيماء عبد الهادي، مدير إدارة الموازنة بالمديرية.

توفير العمالة اللازمة والسائقين

وأوضحت «جلالة»، أنّه تم بذل جهد كبير للمحافظة على تثبيت الاعتمادات كافة، وعدم خفض أي اعتمادات مدرجة للنهوض بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ لتحقيق التقدم المستمر، وكذلك تم مناقشة البند الخاص بالعمال والسائقين والمدرج بالباب الرابع بموازنة المديرية بغرض زيادة البند لتوفير العمالة اللازمة والسائقين لسد العجز بديوان المديرية.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة

وأشارت إلى وجود جهود مبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والمساهمة في تيسير العمل وتسهيله بصورة لائقة تتفق مع الخدمات المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ لقطاع كبير من المجتمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.