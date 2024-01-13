أبرزها الخمول.. أسباب زيادة آلام المفاصل في الشتاء وطرق العلاج

أطلق موقع «هيلث شوتس» المتخصص في أخبار الطب والصحة العامة، تقريرا طبيا يُحذر من تفاقم آلام العضلات والمفاصل في فصل الشتاء؛ إذ تزداد الآلام لأن درجة الحرارة الباردة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض المرونة وتقلص العضلات وتصلب الجهاز العضلي الهيكلي.

أسباب تفاقم آلام المفاصل في الشتاء

وتتسبب درجة الحرارة الباردة أيضًا في زيادة حساسية الألم وحدوث التشنجات العضلية والتقليل من الدورة الدموية، بحسب التقرير الطبي، والذي أشار كذلك إلى أن ساعات النهار الأقصر في الشتاء تعمل على تعطيل دورة النوم الصحية، ما يزيد من شكوى المرضى من الألم المزمن، كما يتسبب الطقس الرطب في الشتاء في تهييج المفاصل وتورمها، ومن الممكن أن يتسبب الخمول الذي يصاب به الإنسان في الشتاء إلى تفاقم آلام العضلات وتصلبها.

ولمكافحة آلام المفاصل المزمنة التي تزداد في الشتاء، أوصى تقرير «هيلث شوتس» بمجموعة من العادات، جاء أهمها فيما يلي:

- الحفاظ على نشاط وحيوية الجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة.

- ممارسة تمارين الاسترخاء لتجاوز الشعور بالقلق والتوتر المصاحبان لآلام العظام.

- الاهتمام بالحصول على قسط كاف من الراحة من خلال النوم عدد ساعات مناسبة.

- العلاج بالروائح من خلال استخدم الزيوت العطرية مثل النعناع واللافندر، والتي لها تأثير مهدئ على العقل والجسم.

- عمل كمادات باردة على الأماكن المؤلمة في الجسم.

أغذية تقلل حدة آلام العضلات

وفي إطار هذا، أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية بجامعة القاهرة، لـ«الوطن» أن هناك مجموعة من الأغذية التي تسهم في التقليل من إلتهاب المفاصل والعضلات، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات الهامة، مثل فيتامين ج وأ، فضلًا عن احتوائها على مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، من أهمها الأسماك الدهنية كالسردين والسلمون، والمكسرات التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات.

كما يعد زيت الزيتون من الأغذية المقاومة لآلام المفاصل والعضلات، نظرًا لاحتوائه على مركب الأوليوروبين، الذي يعمل على تليين حركة المفاصل، بحسب ما قالته عبد الوهاب، كما يعتبر الكرنب والبروكلي من الخضروات الورقية الغنية بمضادات الأكسدة التي تساهم في تخفيف حدة آلام العظام.