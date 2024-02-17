هل نشهد أمطارا رعدية غدا؟.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ48 ساعة المقبلة

على وقع اضطرابات الطقس خلال اليومين الماضيين، ينتاب الكثير من المواطنين القلق من استمرار الأمطار الرعدية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

في هذا السياق، تُقدم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة مقبلة، والتي تُشير إلى تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة و احتمالية هطول الأمطار في بعض المناطق.

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

وأوضحت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

هل نشهد أمطارًا رعدية غدًا؟

اختتمت «الأرصاد» بالإشارة إلى أنّ البلاد لا تشهد أي أمطار رعدية غدًا الأحد، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.