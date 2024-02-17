حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب 7 محافظات وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار مشيرة إلى أن أمطار رعدية تضرب 7 محافظات تقع على السواحل الشمالية وهي «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد»، نتيجة لاستمرار تكاثر السحب الرعدية والممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40%، وتمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

رياح شديدة على عدة مناطق

بدءا من غد الأحد وبعد غد الاثنين تتأثر السواحل الشمالية والوجه البحري بسقوط أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبا، ويصاحبها نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أقاليم القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة اليوم السبت 17-2-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.