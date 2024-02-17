أحرج المنتقدين.. محمد صلاح يسجل إنجازا جديدا مع ليفربول

لم تكن الإصابة عائقا أمام محمد صلاح لاستكمال طريق الإنجازات الاستثنائية وملامسة المجد الأوروبي مع ليفربول، وذلك ما فعله بعدما شارك كبديل في المباراة التي جمعت ليفربول وبرينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

عودة محمد صلاح كانت استثنائية، خاصة أنه شارك في انتصار ليفربول الساحق على برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي، إذ سجل الهدف الثالث وصنع الهدف الثاني، ليساهم في هدفين من رباعية الريدز، التي منحته 3 نقاط ثمينة جديدة، وعززت موقف الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولم يكتف محمد صلاح بهذا الأداء اللافت بعد فترة طويلة من الغياب، بل حقق رقما قياسيا جديدا بحسب موقع أوبتا للإحصائيات، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وذلك بواقع 24 مساهمة، إذ سجل 15 هدفا وصنع 9 آخرين خلال الموسم الجاري، رغم غيابه عن عدد من المباريات بسبب كأس الأمم الإفريقية ثم الإصابة، وأحرج جميع منتقديه في الفترة الأخيرة.

وكان محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، قد أصيب في العضلة الخلفية خلال المباراة التي جمعت مصر مع غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023، وغاب على إثرها عن بقية المباريات في البطولة القارية.

كانت إصابة محمد صلاح بمثابة ضربة قوية للمنتخب الوطني الذي ودع البطولة من دور الـ16، وذلك باعتباره أحد أهم لاعبي الفراعنة، وافتقد الفريق بشدة لمهاراته الهجومية وقدراته التهديفية، واضطر الجهاز الفني للمنتخب المصري تحت قيادة المقال روي فيتوريا، إلى إيجاد بديل له في المباريات المتبقية، إذ اعتمد على أحمد السيد زيزو.