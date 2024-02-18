قصة سيدنا نوح.. دعا قومه ألف سنة وبنى السفينة

عاش سيدنا نوح عليه السلام في زمن كفر الناس فيه بالله تعالى، وعبدوا الأصنام، فبعثه الله رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وواجه صعوبات كبيرة في دعوته، فقد سخّر قومه منه، ورفضوا الإيمان به، واتهموه بالجنون.

دعوة سيدنا نوح

استمر سيدنا نوح في دعوته قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، لكن قلة قليلة فقط آمنت به، منهم زوجته وبعض من اتبعه، وأمر الله تعالى نوحًا، بصنع سفينة ضخمة، لينجو بها هو ومن آمن معه من عذاب الطوفان الذي سينزل على الأرض بسبب كفر قومه، وفقا لما ورد في القرآن الكريم.

الكائنات الحية

تنص قصة سيدنا نوح، على أنه عندما اكتملت السفينة، أمر الله تعالى نوحًا أن يدخل فيها هو ومن آمن معه من المؤمنين، وكذلك من كل زوجين من الحيوانات، ثم هطل المطر بغزارة وانهمرت السيول، وغمرت المياه الأرض كلها، فغرقت جميع الكائنات الحية التي لم تكن على متن السفينة.

ومكث نوح ومن معه على متن السفينة مدة طويلة، حتى رست على جبل الجودي، وعندما انحسرت المياه، نزل نوح ومن معه من المؤمنين إلى الأرض، وبدأوا حياة جديدة على الأرض بعد هلاك الكافرين.

قصة سيدنا نوح

تعتبر قصة سيدنا نوح قصة إيمان وصبر وعزيمة، فهي تُعلمنا أهمية الإيمان بالله تعالى واتباع رسله، والصبر على الأذى في سبيل الله، والثقة بوعوده، كما تُعلمنا أهمية العدل والإنصاف، فقد أمر الله تعالى نوحًا، أن يحمل في سفينته من كل زوجين من الحيوانات، حتى لا يُهلك أي نوع من الكائنات الحية.

وهكذا، نجح نوح عليه السلام في إنقاذ نفسه، ومن آمن معه من عذاب الطوفان، وبدأ حياة جديدة على الأرض، ليكون عبرة للأجيال القادمة.