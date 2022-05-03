أصداء آخر حلقة لمسلسل جزيرة غمام تسيطر على «السوشيال ميديا»: سفينة نوح

ما زالت أصداء الحلقة الأخيرة من مسلسل جزيرة غمام تسيطرعلى مناقشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها تشبه نهايات الروايات الأدبية الدراماتيكية، وأن الأحداث متأثرة بالقصص الدينية والأزمات التي تعرض لها الأنبياء في الأديان السماوية بشكل كبير، وأن النهاية مستوحاة من قصة النبي نوح الذي أنقذ البشر من خلال سفينة ضخمة، وهو ما حدث في المسلسل.

الزوبعة تهاجم جزيرة غمام كما حذر عرفات

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل جزيرة غمام، الكثير من الأحداث التي تجسد قصة الصراع بين خلدون الذي يمثل الجانب الدنيوي الذي يغلب عليه الشر، وبين عرفات الذي يمثل سمو البشر ويغلب عليه الخير، إذ هاجمت الزوبعة التي حذر منها الشيخ عرفات -الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين- الجزيرة، وبدأ الناس يحاولون الهرب منها بكل شكل ممكن، ولكن دون فائدة، وكانت الوسيلة الوحيدة للنجاة منها هي اللجوء للسفينة التي بناها عرفات مع أطفال الجزيرة.

وخلال أحداث المسلسل استنجد الشيخ يسري والشيخ محارب بالسفينة، ولجأوا للاختباء بها أمام الزوبعة التي أصابت الجزيرة، رغم وجود الخلافات بينهم وبين عرفات، وبدأت الزوبعة برياح شديدة وأمطار ثقيلة، وهدمت بيوت سكان الجزيرة وسقطت كل المنشآت التي يستخدموها في حياتهم اليومية، ثم راحت هذه الرياح تتسلل إلى البيوت وتقتل أي شخص ما زال موجودًا سواء يجلس في بيته أو يحاول الاختباء منها، وانتهت الزوبعة بفيضان كبير من البحر الذي تطل عليه جزيرة غمام ليغطي الجزيرة بالكامل.

أهل الجزيرة يقتلون خلدون بالخناجر

وقتلت الزوبعة الغجرية «زين المواصف» التي كانت تساعد خلدون في أعمال السحر، أما العايقة – تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين- فحاولت الاختباء بين الجبال وأدركت أن نهايتها اقتربت، وبدأت تبكي لأنها سوف تموت وحيدة، قائلة : «عشت وحيدة وهتموتي غريبة، لا حبيبك بيدعيلك، ولا قريب ياخد بيدك»، ولكن فجأة ظهر الشيخ عرفات أمامها وهو يدعوها للصعود إلى السفينة، قائلًا: «نوارة هاتي يدك وتعالي معانا»، فردت العايقة :«عرفات على فين؟»، فيرد عليها : «مع الطيبين، هو في أطيب من قلبك»، فتسأله العايقة: «أنا طيبة صح!»، فيرد عليها عرفات :«أطيب قلب»، فتسأله في إشارة إلى غفران الله لذنوبها: «هيسامح؟»، فيرد عليها عرفات: «هو لسه هيسامح! هو سامح».

أما خلدون الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي فتعرض للقتل على يد سكان الجزيرة الذين هددهم بنشر فضائحهم، وبعد رفض الشيخ عجمي زواجه من ابنته درة، وإعلانه أن زوجها سيكون الشيخ عرفات، ثم طرد خلدون أمام الجميع، اقتحم بعض سكان الجزيرة بيت خلدون، وبدأوا طعنه بالخناجر حتى مات.