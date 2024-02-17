باحث سياسي: أمريكا تدعم الاحتلال الإسرائيلي لكسب رضا اللوبي الصهيوني

قال فراس طنينة، الكاتب والباحث السياسي، إن الولايات المتحدة هي الداعم الأساسي لكيان الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته عام 1948 وحتى يومنا هذا، وذلك باعتباره المستعمرة الغربية في المنطقة، وذلك لأهمية إسرائيل الجغرافية، موضحًا أن هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها أمريكا الأسلحة للاحتلال من أجل الهجوم على المدنيين.

وأكد طنينة، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التصريحات الخاصة فيما يتعلق بإطلاق الفسفور الأبيض في قطاع غزة أو حتى جنوب لبنان تبين أن الإدارة الأمريكية تدرك مايحدث، مشيرًا إلى أن الأصوات الرافضة لجرائم الإبادة في قطاع غزة تتعالى، كما أن سمعة الإدارة الأمريكية تشهد إنحدارًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: «غالبًا ما تعتمد الانتخابات الداخلية الأمريكية وكذلك في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الدماء الفلسطينية، فالإدارات الأمريكية المتعاقبة وخصوصًا في ظل سيطرة اللوبي الصهيوني وتحكمه بمقاليد الحكم في الكونجرس الأمريكي، وذلك من خلال تمويل المرشحين لعضوية المجلس وتمويل المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، فغالبًا مايتم الاعتماد فيه على حماية هذا الكيان، لقوة اللوبي الصهيوني ورغبة الرؤساء الأمريكان في الوصول إلى الحكم، لذا عليهم أن يغازلوا هذا اللوبي القوي».