«البندقية» تستعد لاستقبال بابا الفاتيكان.. 10 معلومات عن المدينة العائمة

تستعد البندقية «فينيسيا»، المعروفة باسم «المدينة العائمة»، الواقعة شمال إيطاليا، لزيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، للمدينة الإيطالية، في 28 أبريل المقبل، وفق لما أعلنته «بطريركية المدينة الإيطالية، الأسبوع الماضي.

زيارة بابا الفاتيكان إلى مدينة البندقية «فينيسيا»

وأوضحت «دائرة الثقافة والتعليم الفاتيكانية» وبطريركية مدينة البندقية في بيان مشترك، وفق لوكالة «أكي» الإيطالية، يوم الثلاثاء المقبل، إنّ البابا فرنسيس سيزور جناح الكرسي الرسولي في معرض«لا بيينالي دي فينيسيا» الفني الدولي في دوريه الستين الذي سيقام في سجن جوديكا للنساء بمدينة البندقية «فينيسيا».

ونرصد أهم المعلومات عن مدينة البندقية الإيطالية:

- مدينة البندقية «فينيسيا» أكثر المدن استثنائية في العالم، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

-تقع مدينة البندقية «فينيسيا» في شمال شرق إيطاليا، وتبعد عن العاصمة الإيطالية «روما» 483 كيلومترًا، وعن ميلانو 279 كيلومترًا، وعن نابولي ما لا يقل عن 649 كيلومترًا جنوبًا.

- تم بناء مدينة البندقية «فينيسيا» في 25 مارس 421 ميلادي.

بناء مدينة البندقية «فينيسيا» فوق 118 جزيرة شمال إيطاليا

- جرى بناء مدينة البندقية «فينيسيا» فوق 118 جزيرة في وسط بحيرة البندقية شمال إيطاليا.

- تنقسم مدينة البندقية «فينيسيا» إلى 6 مناطق.

-أشهر جزر مدينة البندقية «فينيسيا»:«ليدو دي فينيسيا، مورانو، بورانو».

-هناك العديد من المباني في مدينة البندقية «فينيسيا» المبنية فوق أساسات من الخوازيق الخشبية يزيد عمرها عن 1000 عام.

- تعاني مدينة البندقية «فينيسيا» في كل عام بين الخريف والربيع، وفق لشبكة«فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، من موجات من الفيضانات الناجمة عن المد والجزر والتي تحدث في البحر الأدرياتيكي.

- تتسبب الحركة الطبيعية للمد العالي في حدوث فيضانات دورية في مدينة البندقية «فينيسيا» مما يخلق إحساساً بالغرق، وفق لـ«العربية»

- غطست مدينة البندقية «فينيسيا» حوالي 23 سم تحت الماء على مدى الـ100 عام الماضية.