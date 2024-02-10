بسام راضي يكرم طلبة جامعة الجلالة بعد تدريبهم في إيطاليا

استقبل بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، وفدًا من طلاب قسم التكنولوجيا الحيوية بجامعة الجلالة المصرية، برئاسة الدكتور أحمد الحسيني، عميد الكلية ورئيس البرنامج التدريبي المشترك مع إيطاليا بحضور الدكتورة مروة فوزى، الملحق الثقافي بالسفارة وذلك بعد أن أنهى الطلبة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بمعهد إينيا البحثي الإيطالي وجامعة لاسابينزا الإيطالية، إذ منح «راضي» الطلبة المصريين شهادات تقدير لتفوقهم الأكاديمي.

أحدث ما توصل اليه العلم في تكنلوجيا إنتاج الحبوب خاصة القمح

وصرح السفير بسام راضي، بأن مجال التكنلوجيا الحيوية يعتبر من أهم وأحدث المجالات، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي اعتمادًا على أحدث التكنولوجيا العلمية، في إشارة إلى اطلاع طلبة جامعة الجلالة المصرية في إيطاليا على أحدث ما توصل اليه العلم في تكنلوجيا إنتاج الحبوب خاصة القمح والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم جودته وهو الأمر الذي يتسق مع استراتيجية الدولة في التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة إنتاج الفدان بالاعتماد على التكنولوجيا الحيوية.

مواكبة متطلبات سوق العمل في المجالات الصاعدة

واجتمع السفير داخل مقر السفارة بالطلبة المصريين وناقشهم واستمع إلى تجربتهم الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية التي تأتى ضمن حوالي 22 جامعة أهلية متخصصة شيدتها الدولة على مدار السنين الماضية على امتداد محافظات مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف زيادة التخصصات الأكاديمية الحديثة لمواكبة متطلبات سوق العمل في المجالات الصاعدة بقوة مثل الذكاء الصناعي والبرمجيات والتطبيقات التكنلوجيا والتكنلوجيا الحيوية، مضيفًا أن تلك الجامعات تعتمد على الشراكة والتوأمة مع أعرق الجامعات العالمية، الأمر الذي يوفر فرص الدراسة للطلبة المصريين بالمقاييس الأكاديمية الدولية ولكن داخل الأراضي المصرية كبديل لسفر الطلبة للخارج للدراسة المماثلة التي أصبحت متوفرة الآن في مصر وعلى أعلى مستوى وبتكاليف أقل بكثير.

من جانبهم أعرب طلبة جامعة الجلالة عن سعادتهم بالانتماء إلى جامعة الجلالة والدراسة بها في تخصصات دقيقة مثل التكنولوجيا الحيوية، فضلًا عن ما تمثله الجامعة من فرص لبرامج التدريب الخارجي للتعرف بشكل عملي على أحدث التطورات الأكاديمية والعلمية مما يضيف إلى رصيدهم العلمي ويصقل مهارتهم.