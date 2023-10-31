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الفنان وائل شوقي ممثلا لمصر في دورة «بينالي فينيسيا» الـ60

كتب:

إلهام الكردوسي
03:44 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الفنان وائل شوقي

الفنان وائل شوقي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، اختيار الفنان وائل شوقي لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا 2024، وسوف يشارك بمشروع تحت عنوان «دراما 1882».

لجنة الترشيح لبينالي فينسيا

وجاء الاختيار بالإجماع من قبل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 416 لسنة 2023، لاختيار الممثل المصري للمشاركة في الدورة الـ60 لبينالي فينيسيا، وذلك بعدما قررت اللجنة، الترشيح المباشر من بين الفنانين المصريين، واختار أعضاء اللجنة 3 فنانين لتقديم مشروعاتهم.

أعضاء لجنة الترشيح 

تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة المُشار إليها ضمت كل من: الدكتور وليد قانوش  رئيس قطاع الفنون التشكيلية - ( رئيساً )، وعضوية كل من: الدكتور صلاح المليجي، الدكتور محمد أبوالنجا، الناقدة فاطمة علي، المعماري أكرم المجدوب.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي