أفضل صيغة دعاء للوالدين المتوفين في شعبان.. «رب اغفر لي ولوالدي»

يعد الدعاء للوالدين المتوفين، من الأمور التي حث علها الدين الإسلامي، من باب البر بهم، لما لهم من فضل كبير على الشخص، وورد في القرآن الكريم، صيغ متعددة للدعاء للوالدين، وطلب الرحمة والمغفرة لهم من الله عز وجل.

دعاء للوالدين المتوفين

حول الدعاء للوالدين المتوفين، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف لـ«الوطن»، إن هناك صيغ متعددة للدعاء للوالدين، سواء في شهر شعبان أو غيره من الشهور الأخرى، لافتا إلى أنّه يجوز لفرد أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة لولوالديه ولأهله ولجميع المسلمين.

وتابع: «وأفضل ذلك ما أخذ من كتاب الله والثابت من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنها رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

صيغ ذكرت في القرآن الكريم

لفت إلى أنّ هناك صيغ ذكرت في القرآن الكريم، في قوله تعالى: «رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ».. [١] وقوله: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ»، وأيضاً: «اللهم اغفر لوالديّ جميع ما مضى من ذنوبهم، اللهم لا تجعل لهما ذنباً إلا غفرته، اللهم وأقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا».