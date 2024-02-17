«لا تشترِ بأكثر منها».. رسميا أسعار السجائر اليوم

قررت شركات السجائر المحلية والأجنبية تحريك أسعار السجائر، كسعر جديد في العام 2024، إذ أنّ هذا السعر يعد رسميًا، لبيع السلعة للمستهلك المحلي.

وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر محلية الصنع اليوم السبت، في الوقت الذي جرى فيه تحريك أسعار السجائر الأجنبية، منذ أيّام قليلة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار السجائر اليوم 2024، وفق ما أعلنه الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» المحلية، والشركات الأجنبية، إذ تُعد الأسعار هي الأسعار الرسمية الخاصة بالمستهلك، ويجب الالتزام بها في الأسواق.

أسعار السجائر اليوم 2024

سجلت أسعار السجائر اليوم الجديدة المحلية والأجنبية، «سعر رسمي للمستهلك»، كما يلي:

- علبة الكليوباترا بوكس «عبوة 10 سجائر» تباع للمستهلك بسعر 22 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر كليوباترا «عبوة 20 سيجارة» تباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «مونديال» تباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «بوسطون» تباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «بال مال» تباع للمستهلك بسعر 50 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «إل آند إم» بأنواعها تباع للمستهلك بسعر 59 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «مارلبورو» بأنواعها تباع للمستهلك بسعر 79 جنيهًا.

- سعر علبة السجائر «ميريت» بأنواعها تباع للمستهلك بسعر 85 جنيهًا.

موعد تطبيق أسعار السجائر اليوم الجديدة 2024

وأعلنت الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، أمس الجمعة تحريك أسعار السجائر، وكذا المعسل ومختلف منتجات الشركة المختلفة من الدخان، موضحة في بيانها الرسمي، أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم السبت.