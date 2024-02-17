أسعار السجائر الجديدة 2024.. اعرف العلبة بكام

أعلنت الشركات المنتجة للسجائر سواء المحلية أو الأجنبية أسعار السجائر الجديدة 2024، وهو السعر الرسمي الذي يشتري به المستهلك، حيث بدأ تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر محلية الصنع من اليوم السبت، والأخرى الأجنبية منذ أيام قليلة.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار السجائر الجديدة 2024 وفقاً لما أعلنته الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» المحلية، أو الشركات الأجنبية، حيث تُعد تلك الأسعار هي أسعار رسمية للمستهلك.

أسعار السجائر الجديدة 2024

وجاءت أسعار السجائر الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية، «سعر رسمي للمستهلك»، كالتالي:

- سعر علبة الكليوباترا بوكس «عبوة 10 سجائر»: 22 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر كليوباترا «عبوة 20 سيجارة»: 30 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «مونديال»: 30 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «بلمونت»: 30 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «بوسطون»: 30 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «فايسروي»: 50 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «بال مال»: 50 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «إل آند إم» بأنواعها: 59 جنيهًا.

- سعر علبة سجائر «مارلبورو» بأنواعها: 79 جنيهًا.

- سعر علبة السجائر «ميريت» بأنواعها: 85 جنيهًا.

موعد تطبيق أسعار السجائر الجديدة

وكانت الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، قد أعلنت أمس الجمعة عن أسعار السجائر والمعسل الجديدة ومنتجات الشركة المختلفة من الدخان، وأوضحت في بيانها الرسمي أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم السبت.