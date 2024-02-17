أول رد فعل من البرلمان على زيادة أسعار السجائر

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان لا علاقة له بالزيادة الأخيرة في أسعار السجائر وحدثت بسبب ارتفاع التكلفة عالميا لمواد التبغ، وآلات الصيانة وغيرها من عناصر الإنتاج.

ضرورة نشر الأسعار الرسمية على كل عبوة سجائر لمنع استغلال التجار

وقال «عمر» في تصريحات لـ«الوطن» إن الزيادات السابقة كانت غير مبررة نتيجة جشع التجار، ولم تكن الشركات وراء ارتفاع أسعار السجائر، لذا لابد من وجود رقابة على الأسعار لتفادي ما يسمى بـ«تعطيش السوق»، وهو ما يؤدي لزيادات أكبر من المعلنة من الشركة المصنعة، لافتا إلى ضرورة نشر الأسعار الرسمية على كل عبوة سجائر لمنع استغلال التجار.

زيادات البرلمان انتهت منذ فترة

واضاف أن الزيادات الأخيرة تمت دون الرجوع للبرلمان، حيث فرض المجلس منذ فترة زيادة على السجائر لخدمة التأمين الصحي وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الشركات من زيادة الأسعار خاصة إنها زيادة رسمية ومعلنة.

يذكر أن 6 شركات أعلنت زيادة أسعار السجائر رسميا، بارتفاع يتراوح ما بين 8 و10 جنيهات للعلبة، وقُدرت الزيادة في أسعار السجائر الشعبية، بين 10 و12%، مع تطبيقها في المحلات بداية من السبت 17 فبراير الحالي.