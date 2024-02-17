أستاذ علاقات دولية: الموقف الأمريكي في قضية غزة يقوم على «المماطلة»

قال الدكتور أشرف عكة، أستاذ العلاقات الدولية، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتبنى مبدأ المماطلة بشأن قضية غزة، وتكافئ إسرائيل على عدوانها وإبادتها للشعب الفلسطيني، وعلى رفضها للتعاطي مع تلك الرؤية الأمريكية الاستراتيجية بالمنطقة، وطريقتها مع حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت السياسة الأمريكية واضحة باتجاه منع اتساع الحرب، ومنع توسعها وإنجاز صفقة التبادل.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن «بايدن تحدث مع نتنياهو عن وجود مواطنين أمريكيين ضمن الأسرى، ولابد من إنجاز صفقة التبادل، إذا في هذه الحالة لماذا لا يستمر في الضغط على نتنياهو؟، وفي نفس الوقت يمد الاحتلال بالسلاح والعتاد والقذائف من أجل عمليات الإغتيال لقادة حماس وبعض التحصينات».

وتابع: «سياسة بايدن قائمة على تشجيع المجازر والإبادة، وعلى مدى شهور تم التحدث عن مبادرة أمريكية ورؤيا لحل الدولتين ويجب إنصاف الشعب الفلسطيني، والصفقة التي تريدها الولايات المتحدة على مستوى المنطقة من الواضح أنها لا تروق لدول المنطقة، وذلك لما بها من عدم الصدق ونوع من المماطلة، ولذلك يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية بقرار من مجلس الأمن الدولي».