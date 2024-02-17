تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: تناقض مواقف أمريكا تجاه غزة ودعم مطلق لإسرائيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً مساء اليوم السبت، بعنوان «أمريكا وغزة.. تناقض في مواقف واشنطن ودعم مطلق لإسرائيل»، أظهر وجود تباين كبير في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جاء في التقرير أن هناك تباين واضح في المواقف، هكذا تتعامل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

في العلن، تطالب بوقف إطلاق النار وإنفاذ المزيد من المساعدات إلى القطاع، أما في الدوائر المغلقة، يقدمون الدعم السياسي والعسكري لجيش الاحتلال.

جديد ما حدث، ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن أكثر من 1000 قنبلة من طراز (mk82)، إضافة إلى معدات التوجيه الدقيق وذخائر أخرى تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

وأثارت المساعي الأمريكية العديد من التساؤلات، أبرزها هل تتناسب جهود واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني مع الدعم اللامتناهي الذي تقوم به لتعزيز ترسانة تل أبيب العسكرية، والإجابة قطعاً لا، خاصةً أن تصرفات إدارة بايدن ستؤدي إلى إطلاق يد جيش الاحتلال لقتل آلاف الفلسطينيين.