رئيس الهستدروت يهاجم نتنياهو: تسببت في كارثة 7 أكتوبر ويجب عليك الاستقالة

اتهم رئيس الهستدروت الإسرائيلي (الاتحاد العام للعمال اليهود) أرنون بار دافيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤول عن مذبحة 7 أكتوبر، خلال حدث ثقافي في بئر السبع، ودعاه إلى تحمل المسؤولية والاستقالة، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

بار دافيد: يجب تغير رئيس وزراء الاحتلال

وقال بار دافيد إنه يجب تحديد موعد للانتخابات في أقرب فرصة، وأنه يعتقد أنه في غضون عام من الآن سيكون هناك رئيس وزراء جديد لدى الاحتلال الإسرائيلي، ووعد بأن ينضم الهستدروت إلى الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة التي تسببت في الكارثة.

وأشار إلى أنه تحدث مع نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش لتحديد الميزانية وتعديلها مع حالة الحرب، بما في ذلك إغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية، لكن الاثنين لم يستجيبا لاقتراحاته.

أمريكا تعتزم إرسال أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي

في سياق منفصل، صرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها تريد تعزيز ترسانة الاحتلال الإسرائيلي من خلال إرسال قنابل وأسلحة جديدة، على الرغم من جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، تضم الشحنة المقترحة قنابل «إم.كيه-82» وذخائر الهجوم المباشر المشترك «كيه.إم.يو-572» بتقنية توجيه دقيقة، بالإضافة إلى صمامات قنابل «إف.إم.يو-139»، وأشارت إلى أن قيمة الشحنة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.