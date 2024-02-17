موعد نوة الإسكندرية القادمة بعد الشمس الصغرى.. «السلوم» شديدة الأمطار

يوم واحد يفصلنا عن نهاية نوة الشمس الصغرى الحالية، ويترقب المواطنون موعد نوة الإسكندرية القادمة من أجل معرفة عدد الأيام التي يتحسن فيها الطقس بين النوتين، وتعد النوة المقبلة واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية وتسمى نوة «السلوم».

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد نوة الإسكندرية القادمة بعد نوة الشمس الصغرى الحالية والتي تعرف باسم «السلوم» والمشهورة بأنها شديدة الأمطار بحسب جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية.

موعد نوة الإسكندرية القادمة

وكشف جدول نوات الإسكندرية، موعد نوة السلوم التي تأتي في أول شهر مارس المقبل أي بعد قرابة أسبوعين من الوقت الراهن، وهي نوة تشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح.

تفاصيل نوة السلوم على الإسكندرية

وتشتهر نوة السلوم بأنها تستمر لمدة يومين، وتصاحبها رياح شمالية غربية شديدة، وتكون ممطرة بغزارة، بالإضافة إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة.

استعدادات الصرف الصحي لنوة السلوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشركة تستعد قبل بدء النوة بيوم، حيث يتم إعلان حالة الطوارئ والغاء الإجازات ونشر سيارات الصرف الصحي في كافة النقاط الساخنة.